İdlib şehidi Muhammed Yılmaz´ın annesine gönderdiği mesajlar yürek burktu

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)SURİYE´nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerlerden Kütahyalı Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz (27), görev yaptıkları bir köyde Suriyeli çocuklarla çekilmiş fotoğraflarını annesi Hatice Yılmaz´a göndererek "Kıyamam yüreğim sızlıyor onları görünce. Üstleri başları yırtık, ayaklarında ne ayakkabı ne çorap var. Kiminin ailesi bile yok" diye yazdı. Rejimin saldırdığı köylerdeki dramı annesiyle paylaşan şehit Yılmaz, aynı bölgenin 2 gün sonra rejim unsurlarınca da bombalandığını anlattı.

İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz, memleketi Kütahya´da geçen 1 Mart günü yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Kütahya´nın Yunus Emre Mahallesi´nde oturan şehit Muhammed Yılmaz´ın ailesinden annesi Hatice Yılmaz, saldırıdan bir hafta önce oğlunun görev yaptıkları İdlib´teki bir köyde çocukların dramını gösteren fotoğraf ve videoları internetten kendisine göndererek anlattığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri´nin İdlib´e girmeden önce 20 gün izne geldiğini ve ardından göreve çağrıldığı için yeniden döndüğünü ifade eden Hatice Yılmaz, oğlunun görev yaptığı yerlerdeki çocukların fotoğraflarını göndererek, yaşanan dramı kendisiyle paylaştığını söyledi. Şehit annesi Yılmaz, "İdlib´e girdiğinde bana attığı ilk fotoğraf çocuk fotoğrafı oldu. Anne buraları kırsal bölgeler, düz değil Türk askeri gelince çocuklar üzerimize koşuyorlar. Biz de onlara çikolata dağıttık´ dedi. Sonrasında içinden geçtikleri köyün hemen arkalarından bombalandığını ve `gözümüzün önünde yandılar´ diye mesaj yazdı. Çocukları çok severdi, sivil hayatında da çocuklarla ilgilenirdi. Hatta şöyle bir mesaj yazmış `Anne Kürt´üyle, Arap´ıyla çocukların hepsi çok masum. Çok tatlılar çok üzülüyorum. Biz burada olduğumuz sürece onların kılına zarar gelmez´ diye yazdı" dedi.

On kadar çocuklar çekilmiş fotoğrafını kendisine gönderen oğlunun mesajlarında sürekli çocuklardan bahsettiğini anlatan Hatice Yılmaz, "On kadar çocuğun olduğu fotoğraf attı ve `biz bu çocukları giydirdik Türk askeri olarak ellerimle giydirdim, kimimiz çorabını kimimiz elbisesini verdi´ dedi. Kumanyalarını paylaştıklarını çünkü onların alış-veriş yapacağı hiçbir yer olmadığını söyledi. Daima çocuklardan bahsetti. Ondan sonra bir süre haberleşemedik. Ayın 24´ünde 2-3 dakika görüştük. Kardeşi Emre ile konuştu en sonra oğlum kardeşine `Anne ve babama iyi bak Emre´ sözü oldu. Sanki içine doğmuş gibi Emre´ye sordum o da `yok bir şey´ dedi. Ama ben duydum ve son sesini duymam o oldu. Sonra da şehit haberini duyduk. Asker arkadaşlarının akrabaları aradılar ve ulaşamadıklarını söylediler. Bende ulaşamayınca içime ateş düştü. O ana kadar bu kadar korkmuyordum. Ama o arada oğlum bana şöyle bir mesaj göndermişti `Anne bizim iki tarafımızdan bombalar yağıyor. Zor durumda kaldık destekte gönderemiyorlar. İki bölük olarak çok yalnız kaldık. Biraz geri çekiliyoruz´ demişti. Bizim ciğerimiz yandı ama vatan sağ olsun, milletimiz sağ olsun. Bizim evlatlarımız ülkemizin zor duruma düşmemesi için canlarını seve seve Kandil gecesi şehit oldular. Devletimiz tüm kurumları ile bize desteğini esirgemedi sağ olsunlar" diye konuştu.

`BU ÇOCUKLAR İÇİMDEN ÇIKMIYOR´ DEMİŞTİ

Şehit babası Hüseyin Yılmaz da şehit oğluyla gurur duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"İdlib´e girdikten sonra çok görüşemedim. Telefon çekmediği için internetten ses duyacak kadar konuştuk. Baba `dışarıdan görüldüğü gibi değil çocuklar yetim kalmışlar, anne babaları katledilmiş´ dedi. Üzerlerindeki onlara giydirmişler, çikolatalar vermişler. Sonra emir gelince oradan ayrıldıklarını ve o çocukları bombaladıklarını mesajlarda yazıp `Bu çocuklar içimden çıkmıyor´ demişti. Şehit olmadan 2-3 gün önce konuştuk, başkada konuşamadık. Kandil gecesinde şehit oldular. Vatanımız sağ olsun"

ÇOCUKLUK ARKADAŞINA ACI HATIRA

İdlib şehidi Muhammed Yılmaz´ın çocukluk arkadaşı olan Uzman Jandarma Ali Kılyoran da yemin töreni sırasında kendisine bıraktığı bandanayı kafasına takarak aralarındaki diyaloğu şöyle anlattı:

"Muhammed Yılmaz´ın çocukluk arkadaşıyım. Kardeş gibiyiz. Muhammed eğitim birliğinde yemin töreni varken başımdaki bandanayı benim için hazırlamış. Bana demişti ki bende o sıra Jandarma Genel Komutanlığı Komanda kursuna katılacaktım. Bunu ikimizden birisi şehit olursa kalan bunu ömür boyu saklasın anılarımızı bununla yaşatsın istedi. İçerisine de `Uzm On. Yılmaz´dan Kara Kuvvetleri Piyade Komandadan, Jandarma Komandaya hediyemdir´ diye yazdı. O şehit oldu artık, tüm anıları tüm emaneti benle birlikte saklanacak. Başımdaki de Muhammed´in hediyesidir. İnşallah peygamber efendimize komşu olsun"

DRAMI MESAJLARDA ANLATTI

İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz, internetten annesi Hatice Yılmaz´a gönderdiği fotoğraf ve videolarla Suriye´de özellikle çocukların yaşadığı dramı şu mesajlarla anlattı:

"Kıyamam yüreğim sızlıyor onları görünce. Üstleri başları yırtık, ayaklarında ne ayakkabı var ne çorap. Korku dolu gözerle bakıyorlar. Ne okul var ne market, kiminin ailesi bile yok. Çoğunun ayağında çorap yoktu. Hepsini topladık, kendi çoraplarımızdan kendi ellerimizle giydirdik tek tek kıyafet verdik. Savaş psikolojilerini mahvediyor anne. Çocukların kimin çocuğu olursa olsun onlara bu hayatı büyükleri yüzünden yaşıyorlar. Bizi görünce umut dolu gözlerle bakıyorlar. Elimizden ne gelirse paylaşıyoruz."

Görev yaptıkları köyde çocukların bulunduğu bölgenin onlardan 2 gün sonra rejim unsurlarınca bombalandığını anlatan şehit Muhammed Yılmaz, diğer mesajlarında ise; "Türk askerinden başka tutunacakları dal yok anne. Uçakları köyleri vuruyor, cayır cayır yandı çocuklar. Rabbim bu çocukların gözyaşlarına dur der inşallah. Arap´ı, Kürt´ü fark etmez çocuk, çocuktur. Allah yardım etsin. Emir gelene kadar buradayız, biz buradayken hiçbirinin kılına zarar gelmez. Biz gidince gene olacak"

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Suriye´nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerlerden Kütahyalı Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz´ın da yer aldığı ve saldırıdan 1 saat çekildiği belirtilen bir video ortaya çıktı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

