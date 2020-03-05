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"Devlet, şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin yanındadır"

İHA

Şehit Selman Çelik, şehit Semih Akyıldız, şehit Alaattin Özdemir, şehit Yaşar Çakır ile şehit Veysel Temel'in babaları, Kütahya Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.

"Devlet, şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin yanındadır"

Şehit Selman Çelik, şehit Semih Akyıldız, şehit Alaattin Özdemir, şehit Yaşar Çakır ile şehit Veysel Temel'in babaları, Kütahya Valisi Ömer Toraman’ı ziyaret etti.
Vali Toraman, 2017 yılında Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Selman Çelik’in babası Süleyman Çelik, 2017 yılında Hakkari’de şehit düşen Deniz Piyade Sözleşmeli Er Semih Akyıldız’ın babası Ahmet Akyıldız, 2019 yılında şehit düşen polis memuru Alaattin Özdemir’in babası Sabahattin Özdemir, 2019’da Irak´ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır’ın babası Kadir Çakır ile 2018 yılında Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Veysel Temel'in babası İbrahim Temel’i makamında ağırladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Toraman, devletin şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin daima yanında olduğunu söyledi.
Ziyarette şehit Selman Çelik'in babası Süleyman Çelik, Vali Toraman'a hediye takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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