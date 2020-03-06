Çavdarhisar'da lise öğrencilerinden örnek davranış

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yaşlılar ziyaret edildi ve çeşitli hediyeler verildi.

Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Gözde Çelik, yaptığı açıklamda, ''Tarım projesi kapsamında okulumuz öğrencileriyle birlikte ilçemizde bazı kapılara hatır sormaya, dua almaya gittik. Bizi gördüklerindeki o tatlı tebessümü kalbimize doldurduk. Gençler bu duygu dolu dakikaları bizzat kendileri yaşarken, yardımseverliğin ne denli önemli olduğunu anlamalarına şahitlik ettik. İyi insan, iyi aile ve iyi okul eğitimi ile olunur. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize güzel işler öğretmenin peşindeyiz. Allah yaşlılarımıza sağlık ve sıhhat, gençlerimize güç kuvvet ve vicdan nasip eylesin'' dedi.

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