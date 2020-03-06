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Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, görevinden alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan yeni atama kararları resmi gazetede yayınlandı. 2020/96 Karar’a göre Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince görevden alındı.

Yeldemez'in 13 yıldır bu görevi yürütüğü belirtildi.

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