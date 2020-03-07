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Yazdıkları hikayeleri kitap haline getirdiler

İHA

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geleceğin yazarlarını keşfetmek amacıyla ''Hikaye yazma'' etkinliği düzenlendiği bildirildi.

Yazdıkları hikayeleri kitap haline getirdiler

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geleceğin yazarlarını keşfetmek amacıyla ''Hikaye yazma'' etkinliği düzenlendiği bildirildi.
Aslanapa Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ahmet Sarı, yaptığı açıklamda, ''Öğrencilerimizden anlatılan konuyu pekiştirme, yeteneklerini görme ve geliştime açısından faydalı olacağı düşüncesiyle hikaye yazmalarını istedik. Her bir öğrenci başından geçen, duyduğu, gördüğü ya da en önemlisi hayal gücünü kullanarak özgün bir şekilde oluşturduğu hikayeyi kaleme almıştır. Daha sonra hikayelerden bir kısmı seçilerek küçük bir kitapçık haline getirilmiş ve Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Osman Acar ve Aslanapa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Şahin'e takdim edilmiştir'' dedi.
Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamda, ''Yapılan proje başlangıç açısından gayet güzel. Kaymakmlık olarak en beğendiğimiz iki hikayenin yazarına ve proje önderi olan Ahmet Sarı ile hikayeleri bilgisayara aktarıp kitapçık haline getirmede yardımcı olan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Cengiz Okuducu'ya hediye takdim ettik. Başarıların daim olmasını dilerim'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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