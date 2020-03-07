Vakfından Müdür Koç'a ziyaret Kütahya'nın 'En iyi vakfı' seçilen Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı üyeleri, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'a nezaket ziyaretinde bulundu

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı üyelerinden oluşan heyet, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tunçoğlu, emniyetin yeni hizmet binasının tüm teşkilat mensuplarına hayırlı olması temennisinde bulunarak, Kütahya emniyetinin son dönemde bir çok başarılı operasyona imza attığını dile getirdi.

Tunçoğlu, "Yeni Hizmet binasının hayırlı olmasını diliyoruz.Kütahya’ya yakışan bir bina oldu.Müdürümüzün geldiği günden beri Kütahya ve ilçelerine, Kütahya halkına olan sevgisine ve olumlu konuşmalarına tanık oluyorum.Bu nedenle özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Vakfımız 12 ay aktif çalışan Kütahya’da saygın kişilerin üyesi olduğu başarılı hizmetler veren, ekip çalışması ile bölgemizde 'En başarılı vakıf' seçilen bir sivil toplum kuruluşudur. Vakfımız Yönetim Kurulu olarak, gerekirse, polis şehitlerinin çocuklarına, eğitim ve giysi yardımları yapmaya hazırız. Heyetimize gösterdiği candan ev sahipliğinden çok memnun olduğumuzu ifade etmek isterim. Necmettin Koç, göreve başladıktan sonra geçen süreçte, asayiş, narkotik, tarihi eser kaçakçılığı ve diğer konularda olumlu gelişmeler olduğunu memnuniyetle izliyoruz” dedi.

Kütahya İl Defderdarı Ömer Faruk Önel de, Müdür Koç'a 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

Vakıf Yönetim Kurulu üyesi ve Kütahya İlinden Yetişenler Derneği (KİYD) Başkanı Necmettin Çetintaş, Ressam Hüseyin Efe, vakıf şefi Hakan Demirtaş, üyeler Gül Filizkaya, Pakizer Akdemir, Ayşegül Tezcan Cenker, Derya Erden Çerkeş ve Melda Erden de Koç’a yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundular.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, "Vakıf heyetinin yapmış olduğu nazik ziyaretten dolayı çok memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Vakıf mensuplarının hizmetlerinden ve çalışmalarından dolayı kutluyorum.Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tunçoğlu ve İl Defderdarı Ömer Faruk Günel ve vakıf üyelerine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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