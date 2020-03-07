Kütahya ve Karaman 'Kardeş' oldu

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Kütahya Belediyesi, Karaman Belediyesi ile 'Kardeş şehir' anlaşması imzaladı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, meclis kararı ile kardeş şehir olması kararlaştırılan Karaman ve Kütahya şehirlerinin işbirliği protokolü imzaladıklarını ifade etti.

Protokol, Başkan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı tarafından 'hayırlı olsun' temennisi ile imzalandı.

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