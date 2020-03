Hayatlarını engelli çocuklarına adadılar

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA'da Gülten Olgun ve Gülfiye Yarar, hayatlarını yüzde 90 bedensel ve yüzde 95 spastik engelli olan çocuklarına adadı. Çocuklarının yanlarından bir olsun ayrılmayan engelli anneleri, çevrelerine de örnek olurken, mücadeleleriyle büyük takdir topluyor.

Akkent Mahallesi'nde oturan Gülten Olgun'un (46) iki çocuğundan biri olan Havva ismindeki kızı yüzde 90 fiziksel, yüzde 50 ise zihinsel engelli olarak dünyaya geldi. Eşi tarafından terk edilen ve yalnız kalan Gülten Olgun, yaşam mücadelesinin yanı sıra engelli kızını da tek başına büyütmek zorunda kaldı. Hayatta karşılaştığı tüm zorlukları kızlarıyla birlikte aştığını ifade eden Olgun, engelli kızı Havva ile birlikte boncuk yaparak sosyalleşmesini sağladığını söyledi. Olgun, "İki tane kızım var. Biri 24 yaşında diğeri 28 yaşında. Engelli kızım doğduğunda hayat çok ağır başladı. Çünkü yalnız kaldığımı o anda anladım. Baba çocuğum engelli doğduğu için sırf annede hata olduğunu düşünerek dışladılar ve ayrıldık. Dışladılar ama şükürler olsun Allah'a çok şeyi başardığıma inanıyorum. Havva engelli olsa da biz onunla engelleri aştık. Çok şeyi başardık. Havva şu anda takılar yapıyor, tespihler yapıyor. Onlarla mutlu oluyor. Sokaktaki engelimize, hayattaki zor koşullara rağmen çok şeyi başardığımıza inanıyorum. Havva ile çocukluğundan bu yana hastane yollarında geçti. 28 yaşına kadar hala pes etmedik. Hala fizik tedaviye gidiyor ama çok zor yollardan geçtiğimizi biliyorum" dedi.

'KADINLAR GÜNÜ, BİZ ÖZEL ANNELER İÇİN DAHA ANLAMLI'

Oturdukları evi engelli kızı Havva'ya uygun olmadığı için değiştirdiğini belirten Gülten Olgun, "Özgürlüğüne kavuşsun diye şu anki asansörlü eve taşındık. Engelli kızlarımızla çocuklarımızla çok şeyi yapıyoruz. Engelliler evlerinde hapis kalmasın istiyorum. Onların eli ayağı, kolu sadece kızım için değil tüm engelliler için her şey olmak istiyorum. Biz özel anneler bize destek olunduğu sürece engel olmadıkları sürüce çok şeyi başarıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar günü ama biz özel anneler için daha özel bir gün ve bir gün değil, her gün hatırlanmak isteriz" diye konuştu.

'ENGELLİ İNSANLAR PES ETMESİN'

Doğuştan engelli olan Havva Adıyaman (28), yaptığı takılarla iyi zaman geçirip, sürekli dışarı çıktığını söyledi. Engelli bireylerin kendilerini eve kapatmaması gerektiğini ifade eden Havva, "Bir sürü takı yapıyorum ve o takılarla para kazanıyorum. Evin içinde hiç durmuyoruz çünkü bizim için engel yok. Okula gidiyorum, derneğe gidiyorum, ablalarımla buluşuyorum. Kafelere gidiyoruz, yemek yiyoruz. Hiç bu kadar yeteneğim olduğunu bilmiyordum, düşünmüyordum. Bırakmayı düşünmüştüm iyi ki bırakmamışım. Engelli insanlar pes etmesinler takı yapsınlar, gezsinler evde boş boş oturmasınlar. Ben çünkü boş boş oturmuyorum. Tüm kadınların kadınlar günü kutlu olsun" dedi.

'OĞLUMUN GÖZÜNE BAKINCA KALBİNİ OKUYORUM, NE İSTEDİĞİNİ ANLIYORUM'

Kütahya'da oturan Gülfiye ve Recep Yarar çifti ise yüzde 95 spastik engelli olan çocuğu Burak'ın (31) yanından bir an olsun ayrılmıyor. Yaşam mücadelesiyle çevresine de örnek olan Gülfiye Yarar, oğlunun bakışlarından ne istediğini anladığını ve aralarında çok iyi bir ilişki olduğunu söyledi. Burak'ın dışında ikiz kız annesi olduğunu anlatan Yarar, şunları söyledi:

"Oğlum 31 yaşında ve ilk çocuğum. Oğlumdan 6 yaş küçük ikiz kız kardeşleri var onlar sağlıklı. İkiz bebeklerle oğlumu büyütmek zor oldu zor zamanlar geçirdim. Ailemin ve eşimin çok desteği oldu. Kızlarım büyüdü ve onlarında faydası oldu. Şu anda da Burak büyüdüğü için zorluk yaşıyorum kaldırma ve yatırma konusunda. Evin içinde arabasıyla her yere götürebiliyorum. Ben neredeysem oda yanımda mutfağa gidiyorum birlikte yemek yapıyoruz. Salona gelip temizlik yapıyoruz. Her an yanımda oluyor. Beslenmesini yatarak yapıyorum. Çok güzel anlaşıyoruz. O bana istediği her şeyi söyleyebiliyor. Ama konuşmadığı için başkalarına sen mi söylüyorsun diyorlar oysaki ben çocuğumun gözlerine baktığımda kalbinden geçen her şeyi biliyorum. Eşim bana çok yardımcı oluyor. Günlük yaşantımız kahvaltı yapıp, ev işlerini hallederiz. Beni izlemesini çok sever, müzik dinlemesini çok sever özellikle komşuların gelmesini çok fazlaca sever."

'EŞİM ÇOK ÖZVERİLİ BİR KADIN'

Recep Yarar da eşinin çok özverili bir kadın olduğunu ve Burak'ı bu yaşına kadar çok özverili şekilde büyüttüğünü söyledi. Kendisinin de eşine destek olduğunu anlatan Recep Yarar, "Eşim çok özverili bir şekilde bu güne kadar büyüttü ve yetiştirdi. Tuvalet alışkanlığını dahi 2.5 yaşında öğretti. Türkiye'nin engellilerini sakladığı günlerde bile biz çocuğumuz kucağımıza alıp hep çarşı pazar gezdirdik. Onun verdiği alışkanlıkla çocuğun sosyal alandan hiç geri kalmadı. Düğüne onunla gittik, yemeğe onunla gittik. Oğlum için 'burada ne işi var?' diyenlere inat bunu yaptık. Eşimde bundan hiç gocunmadı. Biz bütün yaşantımızı çocuğumuza göre ayarladık. Ev alırken, tatil yaparken her şeyi Burak'a göre planladık. Ben eşimin özel çocukları olan o özel annelerin ve kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-03-08 08:41:34



