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Bölgesel Amatör Lig mücadelesinde kadın hakemler görev yaptı

DHA

Bölgesel Amatör Lig mücadelesinde kadın hakemler görev yaptı


Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)-KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesi Bölgesel Amatör Lig 9´uncu grup maçında Tavşanlı Linyitspor ile Vefaspor karşı karşıya gelirken, mücadeleyi 4 kadın hakem yönetti. Taraftarlar maçta 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle `Hoş geldiniz hakem abla diye´ tezahüratta bulundu.
Tavşanlı Ada sahasında Bölgesel Amatör Lig 9'uncu Grup'ta mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor ile Vefaspor karşı karşıya geldi. Maçta orta hakemliği Sedef Kıranoğlu, yan hakemler Duygu Karataş, Huriye Gamze Aslan ve dördüncü hakem olarak da Mine Uğurlu görev yaptı. 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle saha kenarında görevli top toplayıcı kızların yanı sıra statta kadın memurlar görev yaptı. Karşılaşma başlamadan önce TKİ Tavşanlı Linyitspor Başkanı Akın Şirin, yönetici İsmail Bayram ve eşleri sahada görevli kadın hakemlere çiçek vererek başarılar dilediler.
`HOŞGELDİN ABLA´ DİYE TEZAHÜRAT YAPTILAR
TKİ Tavşanlı Linyitspor taraftar grubu maç sırasında `Hoş geldiniz hakem abla diye´ tezahüratta bulundu. Taraftarlar kadın hakemlerin görev almasının sahada olumlu hava estirdiğini söyledi. Karşılaşma Vefaspor 2-1 kazandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yöneticilerin kadın hakemlere çiçek vermesi
-Top toplayıcı kızlar
-Maçtan görüntüler
-Taraftarın tezahüratları
-Maçtan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN
2020-03-08 16:09:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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