Simav’da ‘Bağırmayan anneler’ konferansı

Simav Belediye Başkanlığı ile Ak Parti Kadın Kolları Başkanlığı’nın, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen, yazar ve aile danışmanı Hatice Kübra Tongar’ın ‘ Bağırmayan Anneler' konferansı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Simavlı kadınları bir araya getirdi.

Program, Hilal Başak Karakaş’ın Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Yazar ve aile danışmanı Tongar, çocuk eğitiminde iletişimin çok önemli olduğunu belirtti. Tongar’ın sunduğu konferansta, Yaşanan olaylara çocukların gözünden bakılması gerektiği, çocukların yetiştirilmesinde insani değerlere göre hareket edilmesi, başarıyı yakalayan nesiller yetiştirebilmek için Kur’anı Kerim’de belirtilen düsturların dikkate alınması konuları üzerinde duruldu.

Belediye yeni düğün salonunda gerçekleştirilen konferansa Simavlı kadınların ilgisi yoğun oldu. Konferansa Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer ve eşi Dr. Esin Biçer, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Avukat Hicret Kahraman Kaymak ve çok sayıda kadın katıldı.

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