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Aslanapa'da ''Hem okuyoruz hem konuşuyoruz'' isimli söyleşi programı

İHA

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Anadolu Lisesinde ''Hem okuyoruz hem konuşuyoruz'' isimli söyleşi programı düzenlendi.

Aslanapa'da ''Hem okuyoruz hem konuşuyoruz'' isimli söyleşi programı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Anadolu Lisesinde ''Hem okuyoruz hem konuşuyoruz'' isimli söyleşi programı düzenlendi.
Düzenlenen programa Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, İlçe Emniyet Amiri Zakir Danışman, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Şahin, Anadolu Lisesi Öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.
Şubat ayı içerisinde okunan kitapların söyleşisinin yapıldığı programda okumanın önemi ve bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiğini belirten Kaymakam Şeref Gülyer, ''Okullarımızda düzenlenen bu tür etkinliklere daima destek vereceğiz. Kitap okuma alışkanlığı hayat boyu devam etmesi gereken bir süreçtir'' dedi.
Daha sonra Kaymakam Gülyer ve beraberindeki heyet, kitap okumanın önemi ve kitap okuma alışkanlığı ile ilgili öğrencilerle sohbet etti.

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