Öğrencilere kaymakamlık mesleği anlatıldı

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, "Kurum Amirlerinin Öğrencilerle Buluşması Etkinlikleri'' kapsamında öğrencilere sınıflarında kaymakamlık mesleği anlatıldı.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilere sınıflarında kaymakamlık mesleğini anlattı.

Mesleği hakkında bilgi veren Arcaklıoğlu, ''Kaymakam ilçede yasaların uygulanmasını sağlar, valinin emirlerini uygular, çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eş güdümü sağlar. Halkın şikayetlerini dinler, ihtiyaçlarını saptar ve giderilmesi için gerekli önlemleri alır. Törenlere başkanlık eder, resmi ziyaretleri kabul eder" dedi.

Soru cevap şeklinde süren seminer sonunda Arcaklıoğlu, öğrencilere meslek seçimi konusunda tavsiyelerde bulundu.

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