Tavşanlı'da öğrenciler sokakta sigaranın zararlarını anlattı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler dumansız sokak isteklerinde bulundular.

Tavşanlı Fatih İmam Hatip Lisesi öğrencileri ellerinde dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'nda "Dumansız sokak istiyoruz" sloganı ile dolaştılar.

Sağlıklı bir nesil için sigara kullanımının verdiği zararı hatırlattılar. Sokakta sigara içen esnaf ve vatandaşı uyaran öğrenciler, sigarasını söndürenlere de Tavşanlı leblebisi ikram ettiler.

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