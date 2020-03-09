Öğrencilerden Mehmetçiğe destek ziyareti

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Kütahya’nın Pazarlar İlçesinde İlkokul öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen 'Bahar Kalkanı' Harekâtı’na destek olmak amacıyla, ilçedeki askerlere ziyarette bulundu.

Pazarlar İlkokulu Müdürü Mustafa Dertli, Okul Aile Birliği üyeleri ve öğretmenlerin eşliğinde minik öğrenciler İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçikleri ziyaret etti.

Program ilçe Jandarma Karakol komutanlığı önünde gerçekleşti. Programa ilçe jandarma komutanı, Pazarlar İlkokulu idareci öğretmen Okul Aile Birliği üyeleri öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda şiirler okundu. Dualar edildi. İlçe jandarma komutanlığına hediyeler takdim edildi. İlçe jandarma komutanı Erhan Yılmaz, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Ziyaret öğrencilerin İstiklal marşını okuması ve ardından hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.

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