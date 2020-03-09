AK Parti İstanbul eski milletvekili Metin Külünk, "Türkiye gelecek yüz yıla hazır. Türkiye hava savunma sistemini inşaa edecektir. Önümüzdeki 100 yıl ipek yolu yüz yılı olacağı artık aşikar" dedi.

Külünk, Kütahya İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından düzenlenen 'Tekke konuşmaları' etkinliğinde 'Bahar Kalkanı Harekatı ve Ortadoğu'nun Gidişatı' konularını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mücadelede dimdik durulması geretiğini ifade eden Külünk, "Liderin iradesi devletin iradesidir. Türkiye gelecek yüz yıla hazır. Türkiye hava savunma sistemini inşaa edecektir. Önümüzdeki 100 yıl ipek yolu yüz yılı olacağı artık aşikar. (Yaşanan sıkıntılar bittiğinde) Türkiye nükleer enerjiyle buluşmak zorundadır. Türkiye'yi ipek yüz yılına hazırlamak için yani Pekin ile Londra arasındaki mesafe 14 güne düşüyor. Bu 14 günün en kritik hattı Türkiye. Kanal İstanbul bunun bir parçası. Ama Kanal İstanbul'a direnen akıl, İstanbul Havaalanına direnen akıl. Kanal İstanbul ile ilgili fırtına çıkartanlara dikkat edin. Kalkınan bir Türkiye hiç kimsenin işine gelmez. Erdoğan 'dünya ilk 10'a gireceğiz' diyor. Tarihin en kritik eşiğindeyiz ve çok dikkatli olmamız lazım. Erdoğan'ın verdiği mücadelede hiç bir yere kıpırdamadan dimdik durmalıyız" diye konuştu.

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