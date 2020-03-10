Altıntaş'ta çevre yolu aydınlatma çalışmaları

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Kütahya'nın Altıntaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından aydınlatma çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçe Fen işleri Müdürü ile birlikte çevre yolu refüj aydınlatması çalışmalarını yerinde inceledik. Halkımızın rahatı ve ilçe girişimize güzel bir görünüm kazandırılması için çalışmalarımızı kısa sürede bitireceğiz. Ayrıca çevre yolunda aydınlatma çalışmaları bitirildikten sonra peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarınıda başlatacağız'' ifadelerini kullandı.

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