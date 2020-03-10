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Kitap okuyan öğrencilere gezi ödülü

İHA

Kütahya'nın Emet ilçesinde "2023 e 2023 Sayfa Aç'' projesi kapsamında, 2023 sayfa kitap okuma hedeflerine ulaşan öğrencilerin kaymakamlık makamı tarafından tarihi gezilerle ödüllendiriliyor.

Kitap okuyan öğrencilere gezi ödülü

Kütahya'nın Emet ilçesinde "2023 e 2023 Sayfa Aç'' projesi kapsamında, 2023 sayfa kitap okuma hedeflerine ulaşan öğrencilerin kaymakamlık makamı tarafından tarihi gezilerle ödüllendiriliyor.
Okuma kampanyasına katılıp 2023 sayfa kitap okuyan bütün öğrencilerin Kütahya'nın tarihi ve kültürel yerlerine düzenlenecek olan gezilerle ödüllendirileceği kampanyada ilk olarak Emet 3 Eylül İlkokulu'ndan bir grup öğrenci öğretmenleri eşliğinde, Çavdarhisar Aizonai Antik Kenti'nde rehber eşliğinde tarihin sayfalarında dolaşarak güzel bir gün geçirdiler.
Projede belirlenen hedeflere ulaşan öğrencilerin Kütahya'nın tüm tarihi yerlerine gezilerinin aralıklarla devam edeceği, projede hedeflenen 5 milyon sayfa kitap okumanın çok daha fazlasına ulaşılacağı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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