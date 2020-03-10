Orman Bölge Müdürü Keskin: “Kaliteyi ön planda tutan işler yapmamız gerek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Orman Bölge Müdürü Keskin: “Kaliteyi ön planda tutan işler yapmamız gerek”

İHA

Orman Bölge Müdürü Keskin: “Kaliteyi ön planda tutan işler yapmamız gerek”

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nün “2020 Yılı Hedefleri” konulu değerlendirme toplantısı Simav Orman İşletme Müdürlüğünde yapıldı.
Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin başkanlığında düzenlenen toplantıya Orman Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İşletme Müdürleri katıldı.
Bölge Müdürü Hasan Keskin toplantıda yaptığı konuşmada; Öncelikle Orman Genel Müdürlüğüne yakışır, kaliteyi ön planda tutan işler yapmaları gerektiğini belirterek, yapılan tüm iş kalemlerinde denetlemelerin zamanında gerçekleştirilmesi ve kaliteli mal üretimine öncelik verilmesini istedi.
Keskin; Oman depolarının düzen ve tertibine azami önem verilmesini, dikilen fidanların bakımının iyi takip edilmesini, yangın gönüllü eğitimlerinin işletmeler bazında artırılmasını ve varsa malzeme eksikliklerinin tespit edilerek, en kısa zamanda tamamlanmasının sağlanmasını istedi.
7. aydan itibaren bütün satışların e ihale ile yapılacağını dile getiren Hasan Keskin,” Bu konuda hazırlıklar yapılarak muhasebe servislerine talimat verilecektir. Ayrıca termin planları yapılarak, üretimlerin en geç Ekim sonuna kadar tamamlanacak şekilde planlanacak, 1,5 ya da 2 metre boyunda kabuklu maden direk üretimine önem verilecek” dedi.
“2020 yılı çok daha iyi ve verimli bir yıl olacak”
Keskin,” 2020 yılında; hem bulunduğumuz yere, hem orman köylümüze, hem de vatanımıza ekonomik ve sosyal faydası olacak dediğimiz faaliyetlerin çalışması içinde olalım. 2019 yılında yapılan çalışmalarda emeği geçen tüm personele emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 2020 yılının çok daha iyi ve verimli bir yıl olacağına inanıyorum” diye konuştu.
Toplantıda İşletme Müdürleri de kendi alanlarında yaptıkları çalışma ve program gerçekleşmeleri hakkında detaylı bilgiler verdiler. Toplantıda yapılan sunumlarda; damga gerçekleşmeleri, gençleştirme programları, üretim durumları, depo stok durumları, gelir gider durumları, silvikültür faaliyetleri, bal ormanları, mesire yerleri, orman zararlıları ile mücadele faaliyetleri, fidan dikim çalışmaları, okul bahçesi, cami ve ibadethane ağaçlandırmaları, orköy çalışmaları, kadastro çalışmaları, yol yatırım faaliyetleri, bina ve inşaat faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verilirken; önemli başlıklar karara bağlandı.
Toplantı sonunda Şube Müdürleri de kendi Şube Müdürlükleri ilgili gerekli gördükleri bilgileri aktararak, uygulanmasını istediklerini konuları dile getirdiler. Toplantı Bölge Müdürü Hasan Keskin’in ve Bölge Yardımcılarının kısa değerlendirmeleri ve başarı dilekleri ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DPÜ’de futbol turnuvası
YEREL HABERLER DPÜ’de futbol turnuvası
DPÜ’de “Modern Zamanda Kadın” konulu sergi
YEREL HABERLER DPÜ’de “Modern Zamanda Kadın” konulu sergi
Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele ...
Kitap okuyan öğrencilere gezi ödülü
YEREL HABERLER Kitap okuyan öğrencilere gezi ödülü
Simav’da Mangala Turnuvası
YEREL HABERLER Simav’da Mangala Turnuvası
Aslanapa Devlet Hastanesi'nin eksikleri konuşuldu
YEREL HABERLER Aslanapa Devlet Hastanesi'nin eksikleri konuşuldu
Altıntaş'ta çevre yolu aydınlatma çalışmaları
YEREL HABERLER Altıntaş'ta çevre yolu aydınlatma çalışmaları
Emet'te İstiklal Marşı'nı En Güzel Okuma Yarışması
YEREL HABERLER Emet'te İstiklal Marşı'nı En Güzel Okuma Yarışması
''Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum''
YEREL HABERLER ''Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek ...
"Gençlerimizi tüm zararlı alışkanlıklardan uzak tutmalıyız"
YEREL HABERLER "Gençlerimizi tüm zararlı alışkanlıklardan uzak ...
Zafer Kalkınma Ajansı'na 7 personel alınacak
YEREL HABERLER Zafer Kalkınma Ajansı'na 7 personel alınacak
"Emeğin ve başarının simgesisiniz"
YEREL HABERLER "Emeğin ve başarının simgesisiniz"
Kütahya'da şiir dinletisi programı
YEREL HABERLER Kütahya'da şiir dinletisi programı
Piknik alanında 'gürültü' kavgası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Piknik alanında 'gürültü' kavgası: 3 yaralı
(Görüntülü) Yaralı olarak bulunan köpek bakımevine teslim edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yaralı olarak bulunan köpek bakımevine ...
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Başkan yatırımları değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan yatırımları değerlendirdi
Otomobille çarpışan kamyonet, toprağa saplanıp dik durdu: 1 ölü
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan kamyonet, toprağa saplanıp dik ...
Metin Külünk: "Türkiye gelecek yüz yıla hazır"
YEREL HABERLER Metin Külünk: "Türkiye gelecek yüz yıla hazır"
'Temel Afet Bilinci' eğitimi
YEREL HABERLER 'Temel Afet Bilinci' eğitimi
Başkan Yenipazar: "Dünya görmek istemediğimiz bir noktaya doğru gidiyor"
YEREL HABERLER Başkan Yenipazar: "Dünya görmek istemediğimiz bir ...
Simav’da Siyaset Akademisi
YEREL HABERLER Simav’da Siyaset Akademisi
Hisarcık Belediyespor Süper Amatör Küme'ye yükseldi
YEREL HABERLER Hisarcık Belediyespor Süper Amatör Küme'ye yükseldi
Kütahya’da çiğdemler çiçek açtı
YEREL HABERLER Kütahya’da çiğdemler çiçek açtı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X