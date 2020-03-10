Dumlupınar Stadyumuna 3 bin 100 kişilik tribün yapımı devam ediyor

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Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Dumlupınar Stadyumuna 3 bin 100 kişilik tribün yapımının devam ettiğini belirtti.

İl Müdürü Feyzullah Gayret yaptığı açıklamada; Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca Altıntaş İlçe stadı aydınlatması için 500 bin TL, Merkez Atatürk Anadolu Lisesi Spor Salonu yapımı için 1 Milyon 600 bin TL kaynak sağlandığını belirterek Bakanlığa ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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