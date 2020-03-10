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Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve beraberindeki heyet AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na atanan Sebahattin Ceyhun’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Alim Işık, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı İsmail Küçük ve İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztürk, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun’u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Ceyhun, Işık, Yıldırım ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

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