Başkan Yıldırım: "Sevgi Yolu trafiğe açılmasın"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Sevgi Yolu’nun araç trafiğine açılması yönündeki tartışmalara, "Benim naçizane görüşüm, buranın açılmaması yönünde" dedi.

Sevgi Yolu’nu halkın nefes aldığı bir yer olarak gördüğünü belirten Yıldırım, "Sevgi Yolu uzunca bir süreden beri gündemde.Bu yol kapatılırken de halkımızdan çeşitli öneriler geldi. Kapatılsın diyen oldu, kapatılmasın diyen oldu. Şimdi bakıyorsunuz yeniden açılması tartışılıyor. Benim neçizane sevgi yolunun trafiğe açılmaması yönünde. Ama bu şehirde ciddi bir trafik oluştu. Eğer Sevgi Yolu’nun araç trafiğine açılması trafiği rahatlatacaksa bu yeniden oturulup tartışılır. Bu konuda uzmanlar var, bu konuda yetişmiş insanlar var. Topluca değerlendirmek lazım. Eğer Sevgi Yolu’nun açılması trafiği rahatlatacaksa halkımızın görüşleri doğrultusunda karar alınabilir" diye konuştu.

Yıldırım, yapılan bir ankette, halkın yüzde 97’sinin Sevgi Yolu’nun yeniden araç trafiğine açılmaması yönünde bir sonuç elde edildiğinin hatırlatılması üzerine, "Hemşehrilerimiz haklı. Sevgi Yolu nefes alabilecek yer. Vatandaşlarımız bu caddede yürüyüş yapıp nefes alıyorlar. Malum şehrimizde alternatif cadde yok. Ama alternatif caddeler zamanla oluşacak inşallah" ifadelerini kullandı.

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