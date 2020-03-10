Tavşanlı'da polis 8 ayrı adreste kaçak silah ele geçirdi

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kom Şube Müdürlüğü ekipleriyle, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile silah kaçakçılığı operasyonu gerçekleşti.

Tavşanlı ilçesinde 8 ayrı adreste eş zamanlı operasyonla yapılan ev aramalarında Ö.D., İ.K., M.Y., İ.K. A.B., E.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Polis ekiplerinin 8 ayrı adreste yapmış olduğu arama neticesin 1 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca ve muhtelif parçaları ele geçirildi. Dosya kapsamı süresince 3 ruhsatsız tabanca, 12 adet tüfek, 6 adet kuru sıkı, tüfek ve silah muhtelif parçalar ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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