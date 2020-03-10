Tavşanlı´da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Türkiye'de koronavirüs var mı? Bakan Koca'dan açıklamalar...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüpheliler Ö.D., İ.K., M.Y., İ.K. A.B. ve E.U. polisin 8 ayrı adreste eş zamanlı düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca ve muhtelif parçaları ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli işlemleri için Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN

2020-03-10 18:11:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.