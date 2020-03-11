İlkokul öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi

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Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ilkokul öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Şaphane İlkokul Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ''Şaphane Toplum Sağlığı Merkezi Sağlık Memuru Arif Yumrukaya tarafından verilen eğitimleri öğrencilerimiz dikkatle izledi. Eğitimde öğrencilerimize, çocuklarda sosyal medya ve internet bağımlılığından korunma, beslenme ve sigaranın zararları gibi konularda bilgiler verildi. Velilere yönelik eğitimlerimiz geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Öğrencilerimize velilerimizle birlikte çeşitli eğitimleri vererek yetiştirmeye çalışıyoruz. Daha önce farklı konularda başlattığımız eğitimler sayesinde, bilinçli veli, başarılı öğrenci hedefimize ulaşacağız. Eğitimlerimiz farklı konularda aralıksız devam edecektir'' diye konuştu.

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