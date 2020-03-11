(Özel) Kütahyalı sanatçı 26 yıldır iğneyle şekil veriyor Çini ve seramiği ile ünlü Kütahya, tükenmek üzere olan 'Sigrafitto' sanatına daha ev sahipliği yapıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Seramik Bölümü mezunu Betül Erpolat, dikiş iğne ile seramik, karo, fayans veya granit üzerine hem sır altı, hem de sır üstü seramik boyası uygulandıktan sonra kazımalarla tam 26 yıldır resim ve şekiller yapıyor.

Kütahya Kültür ve Sanat Derneği'nin (KÜSAD) Germiyan Beylik Konağı'nda yenilikler ekleyerek sanat hayatını devam ettirdiğini belirten 43 yaşındaki Erpolat, sanatının asıl adının kazıma sanatı olduğunu, ancak 'Sigrafitto' olarak da isimlendirildiğini kaydetti. Kazıma sanatının sabır işi olduğunu ifade eden Erpolat, "Sigrafitto, yani kazıma sanatı, Selçuklu döneminde yaşayan geleneksel bir sanat. Bu sanat Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde çok yaygın olmadığı için İtalyanlar bu sanata sahip çıkmışlar. İsmi de zaten buradan geliyor. Sigrafitto'nun bizdeki adı aslında 'Kazıma'dır. Bu alanda çalışmaya başladığımdan beri, sanatın bizdeki adıyla bilinmesi ve anılması için çalışıyorum. Bu sanat genelde seramiklerde sır üstü dediğimiz şekilde uygulanır. Bu kazıma işlemi, 0,5 veya 0,7 uçlu kalemlerin içine takılan dikiş iğnesiyle yapılıyor. İğne dışında çeşitli metal materyaller kullanılsa da en ince etkiyi iğne veriyor. İşin zor ve sabır gerektiren kısmı da burası zaten. Bu tekniklerin kullanılması ciddi ve titiz bir çalışmanın yanında, ince bir ustalık da gerektiriyor. Yaptığım çalışmalar, özellikle siyah beyaz olan tablo ve diğer eserler ilk bakışta kara kalem çalışması sanılıyor. Eserler yakından incelendiğinde her birinin milyonlarca iğne darbesiyle şekillendiği fark ediliyor" ifadelerini kullandı.

Yurt içi ve dışında çok sayıda kişisel sergi açtığını ifade eden Betül Erpolat, "Kütahya başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi illerde kişisel sergiler açtım. Yurt dışında da Litvanya'da bir kişisel sergi açtım" şeklinde konuştu.

Erpolat, sanatıyla ilgili Kütahya Kültür ve Sanat Derneği'nin (KÜSAD) Germiyan Beylik Konağı'nda eğitimler verdiğini sözlerine ekledi.

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