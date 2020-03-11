DPÜ İslami İlimler Fakültesine yeni dekan

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İslami İlimler Fakültesinin yeni dekanı Prof. Dr. Ali Çelik görevine başladı.
Yeni Dekan Ali Çelik’i çiçekle karşılayan Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, işi ehline emanet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Çelik’e görevinde başarılar diledi.
Dekan Çelik, iyi dileklerinden dolayı Rektör Uysal’a teşekkür etti.
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