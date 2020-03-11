Tavşanlı'da sokak köpeklerini kısırlaştırma alanı yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tavşanlı'da sokak köpeklerini kısırlaştırma alanı yapılıyor

İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesinde bulunan yüzlerce sahipsiz köpek için harekete geçildi.

Tavşanlı'da sokak köpeklerini kısırlaştırma alanı yapılıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesinde bulunan yüzlerce sahipsiz köpek için harekete geçildi.
Almanya'da yaşayan iş adamı Şeref Çağlar, memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki sokak köpekleri için geçtiğimiz yıl, 57 adet kulübe yaptırdı. Kulübeler ilçedeki boş arazilere yerleştirildi.
Almanya'nın Düsseldorf şehri yakınlarındaki Willich kasabasında yaşayan iş insanı Şeref Çağlar, Son Şans Özürlü Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından başlatılan proje kapsamında memleketi olan Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesinde, sokak köpekleri için 50 adet kulübe yaptırdı. 3 ya da 4 köpeğin barınabileceği büyüklükte yapılan köpek kulübeleri boş arazilere yerleştirildi.
Şeref Çağlar, dernek yetkililerinin kendisine yardım için telefonla ulaştığını ve 50 kulübenin masraflarının şirketi tarafından karşılandığını belirterek, şöyle konuştu: "Almanya'nın Düsseldorf yakınındaki Willich kasabasından geliyorum. Tavşanlı Uluçam köyündenim. Araziyi birkaç yıldan bu yana takip ediyoruz ve sokak köpeklerinin çaresizliğini görüyorduk. Maalesef hayvanlar çok perişan durumdalar. Geçtiğimiz yıl ocak ayı içerisinde buralarda köpekler için kulübeler yaptırdık. Fakat kulübeler ile çare bulunmuyordu. Karınları aç yavruların. Tavuk çiftlerinde, gübrelerin arasında ölmüş tavuk arıyorlar. Buradaki en büyük sorunu, kısırlaştırma yapılamaması veya yeterli olmaması olarak görüyoruz. Ancak burada yüzlerce köpek var ve herkes elini taşın altına koymalı." diyerek tüm hayvanseverlere çağrıda bulundu.
İstanbul'dan gelen gönüllü veterinerlerden Hüseyin Başaran ise, " Şeref beyin aracılığı ile geldik. Buralarda keşif yaptık. Köpeklerin kısırlaştırılıp küpe takılması için çalışacağız. Öncelikli olarak Tepecik Belediye Başkanının göstermiş olduğu yerleri inceledik. Kısırlaştırma için yer tespiti yaptık." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya Ağaçköy Ortaokulu tiyatro yarışmasında il ikincisi oldu
YEREL HABERLER Kütahya Ağaçköy Ortaokulu tiyatro yarışmasında il ...
DPÜ İslami İlimler Fakültesine yeni dekan
YEREL HABERLER DPÜ İslami İlimler Fakültesine yeni dekan
Tavşanlı'da gıyabi cenaze namazı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da gıyabi cenaze namazı
DPÜKAMER’in Projesine Zafer Kalkınma Ajansı'ndan teknik destek
YEREL HABERLER DPÜKAMER’in Projesine Zafer Kalkınma Ajansı'ndan ...
DPÜ’de konferans
YEREL HABERLER DPÜ’de konferans
Başkan Işık: "Göç ve işsizliğe çare bulmalıyız"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "Göç ve işsizliğe çare bulmalıyız"
Kütahya’da 'Tiyatral Etkinlik' ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Kütahya’da 'Tiyatral Etkinlik' ödülleri sahiplerini ...
Prof. Dr. Tufan Gündüz: "Ecdadımız şehirlere anlam yüklemişlerdir"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Tufan Gündüz: "Ecdadımız şehirlere anlam ...
Sağlık kurumlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Sağlık kurumlarını ziyaret etti
İngilizce ve İtalyanca öğreniyorlar
YEREL HABERLER İngilizce ve İtalyanca öğreniyorlar
(Özel) Kütahyalı sanatçı 26 yıldır iğneyle şekil veriyor Çini ve seramiği ile ünlü Kütahya, tükenmek üzere olan 'Sigrafitto' sanatına daha ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER (Özel) Kütahyalı sanatçı 26 yıldır iğneyle şekil ...
Sağlıklı beslenmeyi öğreniyorlar
YEREL HABERLER Sağlıklı beslenmeyi öğreniyorlar
Altıntaş'ta Bilim Şenliği
YEREL HABERLER Altıntaş'ta Bilim Şenliği
(özel) Morquio hastasına evde eğitim Simav Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 27 yaşındaki Sevgi Feyza Fidan’a evinde özel eğitim programı uyguluyor
YEREL HABERLER (özel) Morquio hastasına evde eğitim Simav Halk ...
İlkokul öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi
İdlib şehitleri anma programı düzenlendi
YEREL HABERLER İdlib şehitleri anma programı düzenlendi
(Görüntülü) Ekmek fırınının gelirini şehit ve gazi ailelerine bağışladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ekmek fırınının gelirini şehit ve gazi ...
Tavşanlı´da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Tavşanlı´da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
Ekmek fırınının gelirini şehit ve gazi ailelerine bağışladı
YEREL HABERLER Ekmek fırınının gelirini şehit ve gazi ailelerine ...
Tavşanlı'da polis 8 ayrı adreste kaçak silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Tavşanlı'da polis 8 ayrı adreste kaçak silah ele ...
Başkan Yıldırım: "Sevgi Yolu trafiğe açılmasın"
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım: "Sevgi Yolu trafiğe açılmasın"
Belediye Başkanı Alim Işık ve MHP teşkilatından İl Başkanı Ceyhun’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Alim Işık ve MHP teşkilatından İl ...
Dumlupınar Stadyumuna 3 bin 100 kişilik tribün yapımı devam ediyor
YEREL HABERLER Dumlupınar Stadyumuna 3 bin 100 kişilik tribün yapımı ...
Ekmek fırınının bir günlük gelirini şehit ve gazi ailelerine bağışladı
YEREL HABERLER Ekmek fırınının bir günlük gelirini şehit ve gazi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X