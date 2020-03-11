Kütahya Ağaçköy Ortaokulu tiyatro yarışmasında il ikincisi oldu

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Kütahya Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "YaşıyorumYarışıyorum" adlı ortak projede Merkez Ağaçköy Ortaokulu öğrencileri büyük bir başarıya imza atarak il ikincisi oldular.

Ayrıca, Ağaçköy Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Sönmez “En İyi Yönetmen” dalında ödüle layık görüldü. Ödül töreninde öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, başarılarının devamını diledi.

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