Gediz’de trafik kazası: 4 yaralı

Türkiye'de koronavirüs var mı? Bakan Koca'dan açıklamalar...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, GedizKütahya karayolunun 1. kilometresinde Hacıbaba mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Muhsin Bardakçı’nın kullandığı 43 LA 799 plakalı otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan aynı aileden Muhsin Bardakçı, Zübeyde Bardakçı, Mesut Bardakçı ve İbrahim Bardakçı yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisine başlanırken, Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.