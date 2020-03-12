Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

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Kütahya'nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri, Hisarcık yolu Yeniceköy yol ayrımında emniyet kemeri ve araç kullanırken sigara içen sürücüler üzerinde uygulama yaptı.

Emet Hisarcık yolu Yeniceköy yol ayrımında yapılan uygulamada, 4 otomobil sürücüsüne emniyet kemeri takmadıkları için 132 şer TL, bir otomobil şöförüne ise kabahatlar kanunu gereği araç kullanırken sigara içtiği için 182 TL para cezası kesildiği açıklandı.

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