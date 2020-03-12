Robotik Kulübü öğrencilerine ‘Yenilikçi çözüm ödülü’

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Simav Osmanbey Ortaokulu robotik kulübü interceptor takımı, Afyonkarahisar’da düzenlenen 'First Lego League 16. Sezon Turnuvaları City Shaper şehrini şekillendir' yarışmasında, ‘Yenilikçi çözüm ödülü’ ulusal turnuvasına katılım hakkı ve global innovation award Türkiye ulusal turnuvasına katılım hakkı elde ettiği belirtildi.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, 'First Lego League 16. Sezon Turnuvaları City Shaper Şehrini Şekillendir' yarışmasında başarılı olan Osmanbey Ortaokulu Robotik Kulübü İnterceptor Takımı'nın, Türkiye Ulusal Turnuvası'na katılım hakkı elde ettiğini belirtti.

Şirikçi, “Türkiye geneli yarışmalar fuar İzmir’de gerçekleşecek ve takımımız Kütahya ilini temsil edecek. Öğretmen ve öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, Türkiye finali yarışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

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