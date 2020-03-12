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Kütahya'da doğa koruma ve milli parklara 10.8 milyon TL yatırım

İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü'nün, 2019 yılı yatırımları ve 2020 yılı projeleri Kütahya Valisi Ömer Toraman'ın başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında görüşüldü.

Kütahya'da doğa koruma ve milli parklara 10.8 milyon TL yatırım

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü'nün, 2019 yılı yatırımları ve 2020 yılı projeleri Kütahya Valisi Ömer Toraman’ın başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında görüşüldü.
Toplantıya; Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın, Kütahya Şube Müdürü İsmail Lafçıoğlu ile DKMP personeli katıldı.
Biyolojik çeşitliliğin, doğal ve doğal ile ilişkili kültürel kaynakların korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla Kütahya’da 1 adet tabiat anıtı, 3 adet tabiat parkı, 4 adet yaban hayatını geliştirme sahasının koruma statüsünde bulunduğu aktarılan toplantıda 46 bin 640,58 hektar alanda koruma faaliyeti yürütüldüğü kaydedildi.
Tabii hayatın desteklenmesi kapsamında yaban hayatının devamı için 2020 yılında tabiata 23 bin 860 kg. yem bırakıldığı, doğada zarar gören ve tedavisi süren 19 yaban hayvanının ikisinin tedavisinin tamamlanarak doğaya salındığı belirtildi.
2015 yılında başlatılan Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesinin 2017 yılında tamamlandığı ifade edilen toplantıda projede flora için bin 859 tür tespit edildiği ve 79 yeni türün kayıt altına alındığı bildirildi.
2018 yılında başlayan türleri izleme çalışmasının Dumlupınar Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında Şubat ayı itibarıyla DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü birlikte yapılacağı açıklandı.
Tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla 2018 yılında Kütahya il genelinde 56 okulda 11 bin 850; 2019 yılında 20 okulda 5 bin 600 öğrenciye tabiat ve biyolojik çeşitlilik eğitimi verildiği, 2020 yılı eğitim çalışmalarının sürdüğü dile getirildi.

Sarı afat için koruma eylem planı

2020 Yılı Tür Koruma Eylem Planı çalışmalarının da aktarıldığı toplantıda Dünyada sadece Kütahya’da yetişen Sarı Afat (Gentiana Lutea) bitkisi için koruma eylem planı yapıldığı açıklandı.
Eylem planı kapsamında tür izleme çalışmaları Dumlupınar Üniversitesi ile yürütülecek, türün tanıtımı için kurum ve kuruluşlara tanıtım kitapçığı, broşür ve afiş gönderilecek. Temmuz ayında arazi çalışması yapılarak türün birey sayısı sayılacak, GPS ile koordinatlar alınıp harita üzerine aktarımı yapılacak. Öte yandan Domaniç’te en az 2 okulda öğrencilere türün tanıtımı yapılacak.
2003 2019 yılları arasında Kütahya’ya 10 milyon 817 bin 378 TL yatırım yapıldığı dile getirilen toplantıda 2020 yılı yatırım programı için 1 milyon TL ödenek ayrıldığını, ödeneğin Domaniç Topuk Yaylası ile Başkomutan Tarihi Milli Parkı Dumlupınar Bölümü için değerlendirileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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