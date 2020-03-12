Kütahya’da 'Tiyatral Etkinlik' ödülleri sahiplerini buldu

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl 4.’sü düzenlenen "Tiyatral Etkinlik" ödülleri sahiplerini buldu

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonunda gerçekleştirilen Ortaokul ve Lise Kategorisi Tiyatral Etkinlikler ödül törenine; İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Vahit Paşa İl Halk Kütüphanesi Müdürü Barış Başoğlu, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri Tiyatral Etkinlikte dereceye giren okullardan idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit; Tiyatral Etkinlikte oyun metnini yazma, oyunu oynama, sahnesini dekorunu ayarlama gibi çok fazla aşama bulunduğunu, çok fazla emek harcandığını belirtti.

Başyiğit,” Ülkemizde bu şekilde çok aşamalı etkinlikler yok denecek kadar azdır. Tiyatral Etkinliklerde yer alan, emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen ve idarecilere teşekkür ediyorum” dedi.

Ödül töreninde, ortaokul ve lise kategorisinde ayrı ayrı olmak üzere "En İyi Senaryo, En İyi Takım, Gelecek Vadeden En İyi Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kız Oyuncu, En İyi Dekor, En İyi Kostüm, En İyi Afiş" alanlarında ödüller verildi.

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