DPÜKAMER’in Projesine Zafer Kalkınma Ajansı'ndan teknik destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kariyer ve Mezun Merkezi tarafından hazırlanan ’Kariyer Gelişiminde Proje Bilgisi’ başlıklı proje Zafer Kalkınma Ajansından teknik destek aldı.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Mustafa Tarkan, DPÜKAMER Koordinatörü Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil ve Proje Ekibi Üyeleri Rıdvan Saraçoğlu ve Mehmet Yıldırım katıldı.

İki kurum arasında imzalanan anlaşma ile Rektörlüğe bağlı Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörlüğü Proje Ekibi tarafından hazırlanan ve DPÜ öğretim üyeleri, öğrencileri ve mezunlarının aynı anda çeşitli alanlarda proje yazma eğitimi alacakları 'Kariyer Gelişiminde Proje Bilgisi' başlıklı projesine yönelik Zafer Kalkınma Ajansına yaptığı teknik destek başvurusu desteklenmeye layık bulundu.

Proje hakkında bir açıklama yapan Rektör Yardımcısı Mustafa Aydın,"Proje kapsamında eğitim alacak kişilere ulusal ve uluslararası projelere başvuru yapabilmek amacıyla, Proje Döngüsü, Proje Yazma Bilgisi, Proje Yazma Aşamaları ve Başarılı Proje Örnekleri hakkında ayrıntılı bir eğitim verilecek. Böylesine önemli bir eğitime desteklerini sunan Zafer Kalkınma Ajansı yetkililerine teşekkür ederim" dedi.



“Eğitimler 18 Nisan tarihinde başlıyor”



Projenin ayrıntıları hakkında bir açıklama yapan Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil, “Proje hedef kitle olarak belirlediği Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından oluşan 20 akademisyenle birlikte 30 yüksek lisans ve lisans, 5 yabancı uyruklu, 5 de mezun öğrenci proje kapsamında eğitim alacak. Bu proje öğretim elemanları, öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler ve mezunların birlikte yararlanacağı ilk proje olması açısından son derece önemli. Proje kapsamında öğrencilerin kariyer gelişimlerine hem eğitim alan öğretim elemanları hem de doğrudan eğitim alan öğrenciler aracılığıyla katkı sağlanması amaçlanıyor" şeklinde konuştu.

Eğitimler sonrası Ulusal Ajans, Gençlik ve Spor Bakanlığı kurumların uluslararası ve ulusal proje başvurularına daha fazla proje başvurusu yapılmasına da katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydeden Ebeoğlugil, Zafer Kalkınma Ajansından alınacak destek çerçevesinde eğitimlerin 18 Nisan tarihinde başlayacağını ve başvurular için DPÜKAMER sosyal medya hesapları ve resmi internet sayfasından yapılacak duyuruların takip edilmesi gerektiğini söyledi.

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