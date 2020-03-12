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DPÜ ile Kros Otomotiv, 'Programlanabilir Mantıksal Denetleyici' eğitimi verecek

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Kros Otomotiv arasında, Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (PLC) eğitimi konusunda imzalanan iş birliği protokolüyle, DPÜSEM aracılığıyla DPÜ öğrencilerine ve Kros Otomotiv çalışanlarına ortak eğitimler verilecek.

DPÜ ile Kros Otomotiv, 'Programlanabilir Mantıksal Denetleyici' eğitimi verecek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Kros Otomotiv arasında, Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (PLC) eğitimi konusunda imzalanan iş birliği protokolüyle, DPÜSEM aracılığıyla DPÜ öğrencilerine ve Kros Otomotiv çalışanlarına ortak eğitimler verilecek.
Rektörlük makamında gerçekleşen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, DPÜSEM Müdürü Öğr. Gör. Bülent Gül, Kros Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yıldırım ve kurum temsilcileri katıldı. Törende Kazım Uysal ve Selçuk Yıldırım iki kurumun DPÜSEM aracılığıyla ortaklaşa düzenleyeceği PLC eğitimi konusundaki esasları içeren anlaşma metnine imza attılar.

“Harika bir proje”

İmzalanan anlaşma metninin ardından bir değerlendirmede bulunan Rektör Kazım Uysal, Kros Otomotiv ile imzaladıkları PLC eğitimi anlaşmasının aslında harika bir projenin bir parçası olduğunu belirtti.
Uysal, “Bu anlaşma ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri hiçbir ücret ödemeden çok önemli bir eğitimi almış olacaklar. Aynı şekilde Kros Otomotiv'in çalışanlarının da bu eğitimlerden faydalanacak olmasını, Üniversitenin gücünün, enerjisinin Kütahya şehrine yansıması olarak görüyorum. Ben Kros Otomotiv yönetimine ve DPÜSEM Müdürümüz Öğr. Gör. Bülent Gül nezdinde tüm çalışanlarımıza bu anlaşmadan dolayı teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Proje, DPÜ öğrencilerinin kendilerini geliştirmesini sağlayacak"

Törenin ardından anlaşmanın ayrıntılarını aktaran Selçuk Yıldırım, "Bugün imzalanan anlaşma ile DPÜ ile Kros Otomotiv, PLC Eğitim Projesini yürütmeye başlayacaklar. Daha önce DPÜKAMER'le yaptığımız iş birliğini bu kez onların da önerisiyle daha da büyüterek robotik ve alfanümerik kodlamayı yapabileceğimiz, PLC (Programmable Logic Controller Programlanabilir Mantıksal Denetleyici) alanında uzman, makineleri elektronik ortamda haberleştirebileceğimiz ve kullanacağımız bir eğitim yöntemini tasarlayabilecek olan DPÜSEM'le yapma konusunda anlaşmaya varmış bulunuyoruz. DPÜSEM Müdürü Öğr. Gör. Bülent Gül ile yaptığımız görüşmeler sonrasında bir eğitim programı üzerinde çalışmaya başladık" ifadelerini kullandı
"DPÜSEM'in Festo firmasıyla PLC konusunda eğimlerinin devam ediyor olması da bu anlaşmayı daha anlamlı kılıyor" diyen Yıldırım, "Biz de DPÜSEM'in deneyimiyle birlikte Mart Mayıs ayları arasında hem Kros Otomotiv çalışanları hem de DPÜ öğrencilerinin eğitim alacağı bir program oluşturduk. Eğitimler 6 ayrı grup üzerinden gerçekleşecek ve hem DPÜ öğrencilerinin hem de Kros Otomotiv çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri sağlanacak. Eğitimlerin sonunda ortaya yeni bir projelerin çıkarılması da bugün imzalanan anlaşmanın temel hedefi diyebiliriz" şeklinde konuştu.

“Eğitim ücretleri Kros Otomotiv tarafından karşılanacak”

Anlaşmanın her iki taraf için de büyük kazanç olacağını kaydeden Öğr. Gör. Bülent Gül, "Bu proje, Kros Otomotiv'in PLC eğitimlerinin DPÜSEM tarafından yürütülmesi konusunda anlaşmaya varmasına dayanıyor. DPÜSEM olarak Kros Otomotiv'le yaptığımız görüşmelerdin sonunda bugün tüm masrafların Kros Otomotiv tarafından karşılanması koşulunu da içeren bir anlaşma metnine imza attık" dedi.
Sürekli Eğitim Merkezinin birlikte çalıştığı Festo şirketi ile birlikte PLC Eğitiminin programını hazırladığını kaydeden Gül, "Bu proje sayesinde Kros Otomotiv'in çalışanları ile Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri, piyasa koşullarında çok yüksek ücretler ödeyerek alabilecekleri PLC eğitimini ücretsiz olarak alma fırsatı elde edecekler. Bunun yanında da öğrencilerimiz eğitim sonunda sektörde çalışmaya hazır duruma gelecekler" diyerek sözlerini tamamladı.

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