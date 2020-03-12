Erkan Güral: "TÜGİK, Türkiye'nin mozaiğidir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erkan Güral: "TÜGİK, Türkiye'nin mozaiğidir"

İHA

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, eğitim, dış politika ve ekonominin gündemin ana başlıklarını oluşturduğunu söyledi.

Erkan Güral: "TÜGİK, Türkiye'nin mozaiğidir"

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, eğitim, dış politika ve ekonominin gündemin ana başlıklarını oluşturduğunu söyledi.
TÜGİK İş Zirvesi 2020'nin açılış töreninde konuşan Kütahyalı iş adamı ve TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral, "Yaşamımızın üç tane temel parçası vardır. Bir tanesi eğitim. Eğitim ailede başlar okulda devam eder. İkincisi iş insanları olmamız hasebiyle ekonomi ve hepimizin ilgi duyduğu dış siyaset. Bugün bu konuları birlikte değerlendirme fırsatı bulacağız. Eğitim denince özellikle 37 yaş arası aileden almış olduğumuz eğitim ile kurumlara, okullara geliniyor. Orda öğretmenlerimizin verdiği eğitimler ve katkılarla daha sonra onları yeni yaşama hazırlıyoruz. Şuna inanıyorum inşaatlar çok önemlidir ama eğitimdeki inşaat son derece önemlidir. Biz TÜGİK olarak bugüne kadar bir çok eğitim tabanlı çalışmalar yaptık.Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle üzerimize düşen her ne görev olursa eğitime dair gönüllü olarak yanınızdayız. Bir diğer önemli konu ekonomi.. Biz 500 farklı meslek ve sektörden 9 bin üyesi olan bir konfederasyonuz. Bu açıdan TÜGİK bir Türkiye mozaiğidir demek istiyoruz. Üzerimize düşen her ne görev olursa her zaman hazırız. Sosyal sorumluluk ya da çalışma konuları olabilir her zaman gönüllü ve arzulu olduğumuzu da belirtmek isterim. Dış siyaset çok önemli, bugün merak ediyoruz sınırlarımızın ilerisinde neler oluyor? Birinci ağızdanbunları duyacağız.. TÜGİK uluslararası konularda da her türlü çalışmaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Toraman’ın okul ziyaretleri
YEREL HABERLER Vali Toraman’ın okul ziyaretleri
İstiklal Marşı'nın kabulü film ayakta alkışlandı
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nın kabulü film ayakta alkışlandı
Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
DPÜ’nün 'Mentorluk' projesi başladı
YEREL HABERLER DPÜ’nün 'Mentorluk' projesi başladı
Başkan Alim Işık: "11 ayda 436 yeni iş yeri ruhsatı verdik"
YEREL HABERLER Başkan Alim Işık: "11 ayda 436 yeni iş yeri ruhsatı ...
DPÜ ile Kros Otomotiv, 'Programlanabilir Mantıksal Denetleyici' eğitimi verecek
YEREL HABERLER DPÜ ile Kros Otomotiv, 'Programlanabilir Mantıksal ...
Yabancı uyruklu öğrencilerin İstiklal marşı sevgisi
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu öğrencilerin İstiklal marşı sevgisi
DPÜKAMER’in Projesine Zafer Kalkınma Ajansı'ndan teknik destek
YEREL HABERLER DPÜKAMER’in Projesine Zafer Kalkınma Ajansı'ndan ...
Kütahya’da 'Tiyatral Etkinlik' ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Kütahya’da 'Tiyatral Etkinlik' ödülleri sahiplerini ...
Kütahya’da öğrenciler, Koronavirüsü hakkında bilgilendirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da öğrenciler, Koronavirüsü hakkında ...
Kütahya 21 bin 212 kişi göç alırken, 21 bin 456 kişi göç verdi
YEREL HABERLER Kütahya 21 bin 212 kişi göç alırken, 21 bin 456 kişi ...
Kütahya'da doğa koruma ve milli parklara 10.8 milyon TL yatırım
YEREL HABERLER Kütahya'da doğa koruma ve milli parklara 10.8 milyon ...
Hisarcık’ta yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ...
Milletvekili Kasap uyardı
YEREL HABERLER Milletvekili Kasap uyardı
Kütahya otobüs durakları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Kütahya otobüs durakları dezenfekte edildi
Yatırımcılar Cumartesi Kütahya'da
YEREL HABERLER Yatırımcılar Cumartesi Kütahya'da
Şehit Fethi Sekin'in babası Kütahya'da
YEREL HABERLER Şehit Fethi Sekin'in babası Kütahya'da
Köylüler kooperatif kurdu
YEREL HABERLER Köylüler kooperatif kurdu
Robotik Kulübü öğrencilerine ‘Yenilikçi çözüm ödülü’
YEREL HABERLER Robotik Kulübü öğrencilerine ‘Yenilikçi çözüm ödülü’
Gediz’e yeni sentetik çim saha
YEREL HABERLER Gediz’e yeni sentetik çim saha
Öğrencilere belediye başkanlığı anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere belediye başkanlığı anlatıldı
Milletvekili Erbaş’a Çerkes kalpağı
YEREL HABERLER Milletvekili Erbaş’a Çerkes kalpağı
Gediz’de yeni temizlik araçları göreve hazır
YEREL HABERLER Gediz’de yeni temizlik araçları göreve hazır
Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza
YEREL HABERLER Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X