Kütahya'da asılsız korona virüs paylaşımına gözaltı

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Kütahya'da sosyal medya üzerinden korona virüs ile ilgili asılsız paylaşımda bulunan kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün 'Seyitömer Termik Santrali'nde karantinaya alındı' şeklinde haber yayınlandığına dair sosyal medyadan asılsız paylaşım yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadelesi ekipleri harekete geçti. Polis paylaşımı yaptığı belirlenen V.A. gözaltına alındı.

Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen V.A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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