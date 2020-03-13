DPÜ Sanat ve Tasarım öğrencilerinden büyük başarı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı'ndan 4 öğrenci 37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali Afiş Yarışması'nda 116 tasarım arasından finalist 27 sanatçı arasına girdi.

SevdaCenap And Müzik Vakfı tarafından bu yıl 37. kez düzenlenecek Ankara Müzik Festivali’nde yer alacak afiş sergisine katılan Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu ve Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencileri olan Rümeysa Zeynep Araçlı 2, Deniz Babilik, Abdulmetin Siyam ve Taner Türkel de 1 eserle başvuran 116 eser arasından sergilenmeye layık bulunan 27 tasarım arasında kendilerine yer buldular.

Tasarımlar 428 Nisan 2020 tarihlerinde 37. Ankara Müzik Festivali’nde sergilenecek. Festival yeri ve programları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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