Kütahya’da korona virüs bilgilendirme toplantısı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği birimi ve İl Sağlık Müdürlüğü İşbirliğiyle korona virüs (COVID19) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği İl Koordinatörü Ersel Erkmen, Millî Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Hasan İlbek, İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü Yüksel Altun ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hamdi Sarıöz, dünyayı etkileyen virüs konusunda bilgilendirmede bulundular. Ayrıca Türkiye’de de virüsün görülmesi sebebiyle okullarda ve kişisel olarak yapılabilecekler konusunda bilgiler verilerek, her zamankinden daha dikkatli olunması, hijyene önem verilmesi konularına vurgu yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.