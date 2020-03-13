Korona virüs tedbirleri kapsamında AK Parti'nin Şaphane ve Simav kongreleri ertelendi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, korona virüs ile ilgili tedbirler kapsamında Şaphane ve Simav ilçe kongrelerinin ertelendiğini açıkladı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü Korona virüs ile ilgili tedbirler kapsamında, alınan bilim kurulu kararları ve son gelişmeler dikkate alınarak bu hafta sonu yapılması planlanan Şaphane ve Simav İlçe Kongrelerimiz, Genel Merkezimizin belirleyeceği bir tarihe kadar ertelenmiştir” ifadelerine yer verdi.

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