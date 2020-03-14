Kütahya 3 birincilik, 1 üçüncülük elde etti

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışması'nda yer alan 9 projesinden 3 birincilik, 1 üçüncü elde etti.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, "TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projelerine 134 proje ile başvuruda bulundu. Bu projelerden 9 tanesi "Bursa Bölge Yarışmasında yer aldı. 9 projeden 3'ü birincilik elde ederken, 1 tanesi de üçüncü oldu.

Bölgede, başvuruda bulunulan proje sayısıyla, finale gönderdiği proje sayısı oranı en yüksek olan il yüzde 2,24 ile Kütahya oldu.

TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projelerine ülke genelinde 23 bin 528 öğrenci 15 bin 273 proje başvurusunda bulundu. Bunlardan 216 proje, bölge finallerinde derece yaparak 15 Haziran 2020 tarihlerinde Diyarbakır'da yapılacak olan ülke finaline katılmaya hak kazandı.

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