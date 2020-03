5 seanslık tedaviyle 90 yaşında prostat kanserini yendi

Kütahya’da Mustafa Kemal Yalçın isimli 90 yaşındaki hasta Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Radyasyon Onkolojisi Polikliniği'nde gördüğü 5 seanslık tedavi sonucu prostat kanserini yendi.

Prostat kanseri hastanın tedavisini gerçekleştiren KSBÜ Radyasyon Onkolojisi Polikliniğinden Dr. Öğretim Üyesi Ali Türk, Mustafa Kemal Yalçın’a milimetrelik düzeyde bir tedavi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Hastamız polikliniğimize başvuru yaptıktan sonra; kendisi için en uygun, en konforlu tedavi yöntemi olan ve halk arasında nokta atışlı ışın tedavisi olarak bilinen ‘Stereotaktik Beden Radyoterapisi Tedavisi’ (SBRT) uygulamaya karar verildi. SBRT, gelişmiş radyoterapi cihazları ile milimetre düzeyinde hassasiyetle planlanan ve tedavi alanının doğruluğu her bir seansta milimetre düzeyinde hassasiyetle kontrol edilerek uygulanan bir tedavi. KSBÜ Radyasyon Onkolojisi Polikliniğinde modern cihazlar bulunduğundan dolayı, 40 seanslık tedaviyi, 5 seansta bitirerek, hastamızı sağlığına kavuşturduk. Mustafa Kemal Bey ile bize her konuda destek olan KSBÜ Rektörümüz Prof. Dr. Vural Kavuncu’yu da ziyaret etmek istiyoruz” dedi.

Kendisinde 2018 yılında prostat kanseri tespit edildiğini söyleyen 90 yaşındaki Mustafa Kemal Yalçın, “Bunun üzerine farklı hastanelere tedavi için başvuru yaptım. En son İstanbul’da bir özel hastaneye danıştığımda bana,” Tedavimin çok masraflı olacağını bu nedenle Kütahya’da açılan radyasyon onkolojisi polikliniğine başvuru yapmamı istediler. Bunun üzerine KSBÜ Radyasyon Onkolojisi Polikliniğine başvuru yaptım. Kütahya’da böyle başarılı bir merkez bulunduğunu duyup, görünce çok şaşırdım ve mutlu oldum” diye konuştu.

Başvuru yaptığı KSBÜ Radyasyon Onkolojisi Polikliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Ali Türk tarafından detaylı bir şekilde bilgilendirildiğini belirten Mustafa Kemal Yalçın, “Ali Bey çok sıcakkanlı ve çok iyi bir insan. Aslında benim yaşımdaki hastalara ışın tedavisi uygulamak biraz riskli diye biliyorum. Doktor Ali Bey’in doğru bilgilendirmesi, beni rahatlattı. Işın tedavisi görmeye başladım. KSBÜ’de modern cihazlar bulunduğundan dolayı 40 seanslık tedavi, 5 seansa düştü. Şu an iyileştim. Doktoruma ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu arada eşim sürekli yanımda bulundu. Kansere karşı zafer elde ettim” şeklinde konuştu.



“Hasta ile doktor parkta yürüyüş yaptı”



Sağlığına kavuşan Mustafa Kemal Yalçın ile tedavisini gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Ali Türk, KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine yakın olan Kent Park’ta yürüyüş yaparak, havanın keyfini çıkardılar. Yalçın ve Dr. Öğr. Üyesi Türk burada, dünya tarihinde önemli isim yapmış kişilerin heykellerini inceleyip, Kütahya tarihi hakkında bilgilerini paylaştılar.

