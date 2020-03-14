Kütahya'daki çatı yangınında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın güçlükle söndürülürken, binanın terasında mahsur kalan 1 çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın güçlükle söndürülürken, binanın terasında mahsur kalan 1 çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Paşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle bina kısa sürede boşaltılırken, binanın teras katında mahsur 1 çocuk 3 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kısa sürede tüm çatıyı kaplayan alevler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında apartmanın çatı kısmı tamamen yanarken, polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.