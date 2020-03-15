Köyde şehitler için hayır yemeği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Köyde şehitler için hayır yemeği

İHA

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy'ünde Muhtar Tayfun Bütün tarafından İdlip ve tüm şehitler için yaklaşık 800 kişilik hayır yemeği düzenledi.

Köyde şehitler için hayır yemeği

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy’ünde Muhtar Tayfun Bütün tarafından İdlip ve tüm şehitler için yaklaşık 800 kişilik hayır yemeği düzenledi.
Köy meydanında verilen hayır yemeğine AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mehmet İşleyen, İlçe Jandarma Komutanı Osman Erdoğan, Hisarcık Emniyet Amiri Ferdi Osman Çetinel, çevre köy muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Şehitler için Mevlit okutulup dualar edildi. Daha sonra davetlilere pilav ve ayran ikramında bulunuldu.
Kendi imkanlarıyla İdlip ve tüm şehitler için hayır yemeği organize ettiklerini belirten Köy Muhtarı Tayfun Bütün, '' İdlip’de şehit olan kahraman askerlerimiz ve tüm şehitlerimiz için Mevlidi Şerif ve Kur'an Kerim okunup, dualar edildi. Ay yıldızlı bayrağın al rengi solmasın diye canlarını feda eden vatan evlatlarımızın ruhları şad olsun. Yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Güvenlik kuvvetlerimizin özverileri ve milletimizin vakur duruşu sayesinde bizi bölmek isteyenler başarılı olamayacaktır. Ülkemiz şanlı tarihinde olduğu gibi her daim düşmanlarına korku, dostlarına güven vermeye devam edecektir. Rabbim ordumuza her alanda zaferler nasip eylesin. Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız '' diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kanal 43'e canlı yayın aracı
YEREL HABERLER Kanal 43'e canlı yayın aracı
Kütahya'da 'Şehitleri Anma ve Engelsiz Kadın' gecesi
YEREL HABERLER Kütahya'da 'Şehitleri Anma ve Engelsiz Kadın' gecesi
Kütahya'da asılsız korona virüs paylaşımına bir gözaltı daha
YEREL HABERLER Kütahya'da asılsız korona virüs paylaşımına bir ...
Kanal 43'e canlı yayın aracı
YEREL HABERLER Kanal 43'e canlı yayın aracı
Hayat kurtaracak eğitim Kütahya'da protokol üyelerine ilk yardım bilinçlendirme eğitimi verildi Vali Ömer Toraman, kurum müdürleri ve Sağlık İl Müdürü Mehmet Erşan'ın katıldığı eğitim programında ilk yardım konusu detaylı olarak bilgilendirildi.
YEREL HABERLER Hayat kurtaracak eğitim Kütahya'da protokol üyelerine ...
Kütahya'daki çatı yangınında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın güçlükle söndürülürken, binanın terasında mahsur kalan 1 çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Kütahya'daki çatı yangınında mahsur kalan 4 kişi ...
5 seanslık tedaviyle 90 yaşında prostat kanserini yendi
YEREL HABERLER 5 seanslık tedaviyle 90 yaşında prostat kanserini ...
Hisarcık’ta Kitap Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta Kitap Okuma Yarışmasında dereceye giren ...
Seyahat acentesi yetkililerinin Kütahya ziyareti ertelendi
YEREL HABERLER Seyahat acentesi yetkililerinin Kütahya ziyareti ...
Gediz MYO’dan ambalaj fabrikasına teknik gezi
YEREL HABERLER Gediz MYO’dan ambalaj fabrikasına teknik gezi
Kütahya Adliyesi'nde Korona virüse karşı önlemler arttırıldı
YEREL HABERLER Kütahya Adliyesi'nde Korona virüse karşı önlemler ...
DPÜ’de Korona virüs toplantısı
YEREL HABERLER DPÜ’de Korona virüs toplantısı
Kütahya 3 birincilik, 1 üçüncülük elde etti
YEREL HABERLER Kütahya 3 birincilik, 1 üçüncülük elde etti
Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerde kullanılan tespihler toplatıldı
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerde ...
Simav’da 40 bin büyükbaş hayvana şap aşısı
YEREL HABERLER Simav’da 40 bin büyükbaş hayvana şap aşısı
Başkan Mehmet Zeki Gedikoğlu Şaphane'yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Zeki Gedikoğlu Şaphane'yi ziyaret etti
Genel Sekreter Murat Koyak: "Turizme destek amaçlı çalışmalar devam edecek"
YEREL HABERLER Genel Sekreter Murat Koyak: "Turizme destek amaçlı ...
Aslanapa'da Korona virüs seferberliği
YEREL HABERLER Aslanapa'da Korona virüs seferberliği
Gedikoğlu Şaphane'yi etti
YEREL HABERLER Gedikoğlu Şaphane'yi etti
Hastanede Korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Hastanede Korona virüs tedbirleri
Bir günde 6 köyü ziyaret ettiler
YEREL HABERLER Bir günde 6 köyü ziyaret ettiler
Kütahya'da Aslanapa'da 'Oda kültürü' etkinliği
YEREL HABERLER Kütahya'da Aslanapa'da 'Oda kültürü' etkinliği
Korona virüs tedbirleri kapsamında AK Parti'nin Şaphane ve Simav kongreleri ertelendi
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirleri kapsamında AK Parti'nin ...
Sinema oyuncusu Ahmet Kural'dan 'Kütahya seni bekliyor' projesine destek
YEREL HABERLER Sinema oyuncusu Ahmet Kural'dan 'Kütahya seni ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X