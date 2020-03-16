Emet Belediyesi Basın Yayın Halkla İlşkiler Müdürü görevinden ayrıldı

Kütahya'nın Emet Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Şükriye Özdilekler, Kütahya Belediyesi'nde yeni görevine başladı.

Emet Belediyesi'nde 12 yıldır görev yapan, bu süre içerisinde çeşitli birim müdürlükleri ve belediye başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Emet Belediyesi Basın Yayın Müdürü Şükriye Özdilekler, Kütahya belediyesinde göreve başladı.

Bir yabancı olarak geldiği Emet ilçesinden Emetli olarak ayrıldığını belirten Özdilekler, ilçede veda ziyaretleride gerçekleştirdi. Bu amaçla Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ı makamında ziyaret eden Özdilekler, Emet ve Emet Belediyesi'nin kendilerinde yerinin ayrı odluğunu ve asla unutmayacağını ifade etti.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, belediye bünyesinde hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği Özdilekler'e, yeni görevinde başarılar diledi ve çini fincan takımı hediye etti.

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