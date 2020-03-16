Vali Toraman'dan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen'e ziyaret

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, MemurSen Kütahya Şubesi'ni ziyaret etti.

MemurSen Kütahya İl Başkanı Fatih Köse ve MemurSen'e bağlı sendika başkanlarıyla bir araya gelen Vali Toraman, faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

MemurSen Kütahya İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni hizmet binası, 'EğitimBirSen Kütahya Şubesi'nin 25 Yılı' tarihçe çalışması, MemurSen Konfederasyonu'na bağlı sendikaların çalışmaları, diğer sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirlikleri, temsil ettikleri eğitim camiası, gündemdeki konular ve sendikal zemin ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

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