Çöplük, fidanlık oldu

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca Belediyesi, ağaçlandırma projesi kapsamında Otluk Deresi'nde bulunan çöp sahasını temizleyerek ceviz fidanı dikti.

Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren en büyük hedeflerimizden biri beldemizin de sahiplenmesi adına gelir getirici ürün olarak meyve ağaçları dikimi oldu. Geçtiğimiz yıl yanan alanda 350 hektarlık kısımda 2 bin 500 adet dut, ceviz ve badem fidanı dikildi. Yine aynı yıl Selim Dede Mesire alanına 200 adet sarıçam, sedir, karaçam, akça ağaç ve iğde fidanları dikimi yapıldı. Bu yıl ise çöplük vaziyetinde bulunan eşsiz manzaraya sahip Otluk Deresi'ne 200 adet ceviz fidanı dikimini gerçekleştirdik. Bu fidanlar önümüzdeki yıllarda belde halkımıza gelir getirecek. Ve çöplük fidanlık haline gelecektir” dedi.

Fidan dikimi törenine, İlçe Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımları ile gerçekleşti.

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