Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

İHA

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, Almanya'da faaliyet gösteren Almanya Çamdibililer Derneği tarafından 250 kişilik yemekhane yaptırıldığı bildirildi.

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, Almanya'da faaliyet gösteren Almanya Çamdibililer Derneği tarafından 250 kişilik yemekhane yaptırıldığı bildirildi.
Almanya Çamdibililer Derneği Başkanı Abdullah Koç, yaptığı açıklamada, ''Çamdibi köyümüzde bulunan 3 katlı İmam lojmanımızın altına 250 kişilik yemekhane yapımını tamamladık. Tuvalaetleri, faynsla döşenmiş modern mutfağı ve tüm eşyalarıyla Çamdibi köyünün uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak sosyal bir hizmeti bitirmemizde desteği olan gurbetçilerimize sonsuz teşekkürler. Ayrıca 3 katlı binamızın çatısı da tamamen yenilendi. Dernek olarak çalışmalarımız devam edecek'' dedi.
400 nüfuslu ve Aslanapa ilçesine 25, Kütahya merkeze 65 kilometre uzaklıkta olan köyde Cami Dernek Başkanı olan Mustafa Kahraman, yaptığı açıklamada, ''Gurbetçi derneğimiz köyümüzde her türlü hayır işlerinde yanımızda oluyor. Onların varlığını bilmek bizlere güç veriyor. Rabbim yaptıkları hayırları kabul eylesin'' ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı
YEREL HABERLER Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri ...
Kaymakam ve başkan esnafları ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam ve başkan esnafları ziyaret etti
Başkan Arif Teke: ''Panik yok tedbir var''
YEREL HABERLER Başkan Arif Teke: ''Panik yok tedbir var''
Zabıtadan Korana virüs alarmı
YEREL HABERLER Zabıtadan Korana virüs alarmı
Kütahya’nın vazosu kitap karakteri oldu “Vazocan Okula Gidiyor” isimli kitap okullara ücretsiz dağıtılacak
YEREL HABERLER Kütahya’nın vazosu kitap karakteri oldu “Vazocan ...
Simavlı umrecilere 14 günlük tedbir uygulaması
YEREL HABERLER Simavlı umrecilere 14 günlük tedbir uygulaması
Necati Gültekin: "Haksız fiyat artışı cezalandırılacak"
YEREL HABERLER Necati Gültekin: "Haksız fiyat artışı ...
Başkan Mehmet Çaltı: "Koruma amaçlı maske takılmalı ve eldiven giyilmeli"
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Çaltı: "Koruma amaçlı maske takılmalı ...
Kültür Sarayı yıkılıyor
YEREL HABERLER Kültür Sarayı yıkılıyor
Çöplük, fidanlık oldu
YEREL HABERLER Çöplük, fidanlık oldu
Uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler tutuklandı
Belediye ekipleri her noktayı ilaçlıyor
YEREL HABERLER Belediye ekipleri her noktayı ilaçlıyor
Vali Toraman'dan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen'e ziyaret
YEREL HABERLER Vali Toraman'dan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen'e ...
Prof. Dr. Ali Çelik: "Fakültemizi şehre mal edeceğiz"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ali Çelik: "Fakültemizi şehre mal edeceğiz"
(Görüntülü) Domaniç'te kar yağışı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Domaniç'te kar yağışı
Vali Toraman 'Emniyet'te
YEREL HABERLER Vali Toraman 'Emniyet'te
Domaniç´te kar yağışı
YEREL HABERLER Domaniç´te kar yağışı
Polis araçlarına dezenfekte
YEREL HABERLER Polis araçlarına dezenfekte
Belediye Kütahyaspor farklı kazandı
YEREL HABERLER Belediye Kütahyaspor farklı kazandı
Domaniç’te kar yağışı Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve greyderler ile Kocayayla geçidini açık tutabilmek için çalışıyor
YEREL HABERLER Domaniç’te kar yağışı Karayolları ekipleri kar küreme ...
Down sendromlu Ebru'nun gelinlik ve kına gecesi hayali gerçekleşti
YEREL HABERLER Down sendromlu Ebru'nun gelinlik ve kına gecesi ...
Kavgada yaralanıp, 8 gün sonra hastanede öldü; darbeden 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kavgada yaralanıp, 8 gün sonra hastanede öldü; ...
Tavşanlı MYO’ya Hibrit Otomobil bağışı
YEREL HABERLER Tavşanlı MYO’ya Hibrit Otomobil bağışı
Kütahya’ya mart karı
YEREL HABERLER Kütahya’ya mart karı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X