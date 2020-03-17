Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

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Kütahya'nın Emet ilçesinde asırlık şifalı hamamların Korana virüs tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Emet Belediyesi tarafından yapılan açıklamda, ''İçişleri Bakanlığımızın salgın hastalıklarla mücadele kapsamındaki talimatları ile bugün itibarı ile belediyemize ait hamamlar geçici olarak hizmete kapatılmıştır. Halkımıza anlayaışları için teşekkür ediyoruz'' denildi.

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