Emetbor İşletme Müdürlüğü'nde Korana virüs tedbirleri

Kütahya'nın Emet ilçesinde Etimaden Bor İşletmeleri'nde çalışan personellerin Korana virüs tedbirleri kapsamında eldiven ve maske kullanarak çalıştıkları bildirildi.

Türk Standardları Enstitüsü Dış İnceleme Uzmanı Özlem Erdoğan, yaptığı açıklamda, ''Son zamanlarda Dünya da büyük felaketi yaşatan Korona virüsüne karşı azami noktada dikkatli davranıyor ve giyim konusunda da hassasiyet gösteriyoruz. Maalesef bu virüs, hafife alınamayacak kadar ciddi boyutlara ulaştı. Tüm halkımızında tedbir almalarını öneriyoruz. Bir maske bir eldiven kullanarak bile, bu hastalığa karşı tavır koymuş oluruz'' ifadelerini kullandı.

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